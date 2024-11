Il-konkorsi tar-ritratti UPY u DPG it-tnejn issa miftuħa

Żewġ konkorsi ewlenin ta’ xbihat taħt l-ilma jitniedu fil-bidu ta’ Novembru – il-Fotografu tas-Sena taħt l-ilma (UPY) 2025 ibbażat fir-Renju Unit u, minn madwar l-Atlantiku, il-Kompetizzjoni tal-Immaġini taħt l-ilma DPG Masters 2024, li tpoġġi aktar attenzjoni fuq premjijiet kbar u tinkludi vidjografija .

Il-konkors UPY, li jenfasizza l-prestiġju u l-feedback, huwa miftuħ għall-iskrizzjonijiet minn issa sal-4 ta’ Jannar. "UPY huwa l-aktar konkors importanti għall-fotografi taħt l-ilma, u huwa dejjem ippakkjat b'immaġini tal-għaġeb li jiġu żvelati għall-ewwel darba," jgħid il-president tal-imħallfin Alex Mustard.

“L-2025 timmarka 60 sena minn meta Phil Smith ingħata għall-ewwel darba t-titlu ta’ Fotografu taħt l-ilma tas-Sena. Illum il-konkors huwa tassew internazzjonali, bi stampi rebbieħa ġejjin minn madwar id-dinja. L-aħħar tliet rebbieħa ġenerali tagħna ttieħdu taħt is-silġ fl-Oċean Artiku, fl-ilmijiet imtebba’ bit-tannin tax-Xmara Amazon, u bil-lejl qrib l-Ekwatur fil-Maldivi.

“Il-konkors huwa miftuħ għal kull stil ta’ fotografija taħt l-ilma; ritratti meħuda f'minjieri mgħarrqa għal pixxini ġew mogħtija qabel.”

Żieda ġdida hija kategorija tas-Sikek tal-Qroll, li tirrifletti l-ħabitat b'probabbilment "l-aktar konċentrazzjonijiet ikkuluriti u l-ogħla ta 'ħajja fuq il-pjaneta tagħna, iżda li jeżistu wkoll fuq ix-xifer tas-sikkina tal-kriżi tal-klima".

It-12-il kategorija l-oħra huma Wide Angle, Makro, Wrecks, Behaviour, Portrait, Black & White, Compact, Up & Coming u tliet sezzjonijiet tal-British Waters, għal Wide Angle, Macro u Living Together, flimkien ma’ Save Our Seas Foundation Marine Conservation.

Il-konkors jinkorpora sistema ta’ riżultati apposta, li tipprovdi feedback lill-fotografi dwar kemm tul il-konkors kull immaġini għaddiet, sabiex il-parteċipanti kollha jibbenefikaw milli jieħdu sehem. Il-kummenti dettaljati tal-imħallfin jitpoġġew ukoll mal-entrati rebbieħa.

Il-bord tal-ġudikatura jikkonsisti bħas-soltu mill-fotografi Mustard, Peter Rowlands u Tobias Friedrich, u r-rebbieħa se jitħabbru waqt ċerimonja tal-premjijiet f’Mayfair ta’ Londra.

Il-miżati tad-dħul huma ta’ £20, £35 jew £45 għal massimu ta’ tliet, 10 jew jew 20 immaġini rispettivament fil-kategoriji kollha (ħlief għall-Konservazzjoni tal-Baħar, li hija b’xejn sa ħames entrati). Sib id-dettalji ta' kif tidħol hawn,

Kompetizzjoni tal-immaġini taħt l-ilma DPG Masters

Ir-rebbieħ ġenerali tad-DPG Masters għall-2023 kien Suliman Alatiqi (DPG Masters)

Sadanittant infetħet ukoll id-DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024 għall-iskrizzjonijiet minn fotografi u videographers taħt l-ilma fil-livelli kollha – b’fond ta’ dive-btala u premjijiet għall-apparat tal-kamera li jiswew aktar minn US $80,000.

Parteċipanti f’dan il-konkors jistgħu jikkompetu f’disa’ kategoriji: Tradizzjonali, Makro, Wide Angle, Over-Under, Konservazzjoni, Blackwater, Portfolio, Compact u Short Film.

Min jagħmel l-immaġini wara l-aqwa entrata fost ir-rebbieħa tal-kategorija issa se jkun inkurunat DPG Grand Master 2024 (il-premju kien qabel għal "Best Of Show"). Din il-persuna tirbaħ kemm l-aqwa premjijiet tal-vjaġġ kif ukoll l-aqwa tagħmir.

"Il-ġabra ta' premjijiet totali hija l-akbar li kellna, b'vjaġġi ta' għadsa u tagħmir għall-immaġini inkredibbli," jgħidu l-organizzaturi tal-kompetizzjoni Joe Tepper u Ian Bongso-Seldrup. “U r-rekord tagħna tad-disa’ kategoriji jagħtu lid-dilettanti u lill-professjonisti bl-istess mod opportunità biex jirbħu, tkun xi tkun l-ispeċjalità jew is-sistema tal-kameras tagħhom.

“Aħna ferħana wkoll li nagħtu titlu ġdid lir-rebbieħ ġenerali – DPG Gran Mastru – u m’għandna l-ebda dubju li l-imħallfin tagħna se jkollhom żmien iebsa biex jagħżlu lilu jew lilha minn dawk kollha ta’ talent.”

Għall-bugħaddasa b’għajnejhom ajkla li ħasbu li ritratt ieħor għajr dak muri hawn fuq kien ir-rebbieħ għal kollox tal-2023, dan għaliex Marco Gargiulo irriżulta li ma kkonformax mar-regoli tal-kompetizzjoni. Ix-xbieha tiegħu kienet aktar tard skwalifikat u l-premju reċess, b’Suliman Alatiqi u Nawguralkom jidħlu fil-ksur.

B’riżultat ta’ dan l-inċident, għall-aħħar kompetizzjoni DPG (DivePhotoGuide) ħatret president tal-ġurija biex jingħaqad mal-imħallfin biex “jiskrutinizza immaġini aktar bir-reqqa minn qatt qabel”.

Bħal qabel, 15% tad-dħul mid-dħul se jingħata għal sforzi għall-konservazzjoni tal-baħar. L-iskrizzjonijiet jiswew US $10 (£7.80) għal kull immaġini jew vidjow, u l-kompetizzjoni tagħlaq għall-iskrizzjonijiet fil-31 ta' Diċembru, b'dettalji sħaħ dwar il- DPG Masters 2024 sit.

