Sunbursts skorja fl-ewwel Underwater Awards Australasia

The inaugural edition of the Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 ritratt competition has been judged, and the winning entries were revealed on stage today (28 September) at the Mur Għadds Uri ANZ f’Sydney.

Il-konkors il-ġdid tal-immaġini taħt l-ilma huwa organizzat minn DivePhotoGuide (DPG), Taħt l-ilma Awstralja u, Stampi UW, li fil-bidu ta’ Ġunju sejjaħ Diverset u x'imkien ieħor għal tiraturi taħt l-ilma minn madwar id-dinja biex jissottomettu l-aktar tagħhom immaġini u vidjows attraenti u konvinċenti mir-reġjun tal-Awstralja.

Il-bord tal-ġudikatura kien magħmul minn esperti Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Brett Lobwein, Ross Long, Matty Smith u William Tan.

Entrants competed in eight categories for prizes of resort and liveaboard diving holidays and ritratt u, vidjo gear valued at more than Aus $50,000 (c £37,400).

portafoll

Ir-rebbieħ ġenerali tal-kompetizzjoni – l-“Best of Show” – kien Gabriel Guzman, bil-kollezzjoni ta’ stampi sunburst li ħadu l-ewwel post fil-kategorija tal-Portfolio.

“Sunburst fotografija is a technique that utilises the sun as a focal element to enhance the visual impact of underwater images,” says Guzman. “By positioning the subject in front of the sun, the resulting rays create a natural halo effect, adding depth and drama to the scene. This approach emphasises the interaction between light and the marine environment, making the subject stand out in a striking manner.

“Dan il-portafoll jinkludi sitt immaġini: sting ray, lionfish, manta ray, fekruna, humphead wrasse u titan triggerfish. Dawn l-ispeċi nqabdu permezz ta' taħlita ta' tiri ppjanati u opportunitajiet spontanji.

“While most images feature the classic sunburst effect, the ritratt of the sting ray (hawn fuq) hija unika. Meħuda matul is-siegħa tad-deheb, jaqbad ir-raġġi tax-xemx li jippenetraw l-ilma b'lewn sħun u dehbi, u joħloq atmosfera differenti iżda ugwalment captivating. Din it-teknika ħadtni għal snin sħaħ, u ddedikat ħin konsiderevoli għall-prattika.

DEHEB: Ix-Xemx U Ħlejjaq tal-Baħar (Gabriel Guzman, Ċili / Awstralja). Lionfish, Coral Bay, Western Australia (1/200th, f/16, ISO 200, Canon EOS 5DSR, akkomodazzjoni Aquatica, 2x Ikelite DS160 strobes). Dan ir-ritratt ħa wkoll Silver fil-kategorija Awstralja

DEHEB: The Sun And Sea Creatures (Gabriel Guzman, Ċili / Awstralja). Raġġi Manta, Nusa Penida, Indoneżja (1/200th, f/9, ISO 320, Canon EOS 5DSR, akkomodazzjoni Aquatica, 2x Inon Z-330 strobes)

DEHEB: Ix-Xemx U Ħlejjaq tal-Baħar (Gabriel Guzman, Ċili / Awstralja). Fekruna tal-baħar ħadra, Sikka Sassona, Sikka tal-Barriera l-Kbira (1/200th, f/14, ISO 250, Nikon D500, akkomodazzjoni Aquatica, 2x Ikelite DS160 strobes)

DEHEB: Ix-Xemx U Ħlejjaq tal-Baħar (Gabriel Guzman, Ċili / Awstralja). Humphead wrasse, Norman Reef, Great Barrier Reef (1/250th, f/14, ISO 250, Canon EOS 5DSR,

Akkomodazzjoni Aquatica, 2x Ikelite DS161 strobes)

DEHEB: Ix-Xemx U Ħlejjaq tal-Baħar (Gabriel Guzman, Ċili / Awstralja). Titan triggerfish, Moore Reef, Great Barrier Reef (1/200th, f/13, ISO 250, Canon EOS 5DSR, akkomodazzjoni Aquatica, 2x Inon Z-330 strobes)

“Li tikseb l-isparatura perfetta tax-xemx mhix faċli. Jeħtieġ kundizzjonijiet ideali, inklużi ilmijiet kalmi biex ir-raġġi tax-xemx jippenetraw b'mod ċar, dawl tax-xemx sħiħ, u s-suġġett pożizzjonat kemm jista 'jkun qrib il-wiċċ. Il-kreatura trid tkun eżattament fil-post it-tajjeb, u wieħed jeħtieġ li jkollu l-kamera u l-istrobes stabbiliti perfettament biex jaqbdu l-mument.

“Il-proċess jinvolvi ħafna tentattivi falluti, peress li l-allinjament ta’ dawn il-fatturi kollha huwa rari. Dan il-portafoll jirrappreżenta l-aħjar minn dawk l-isforzi – ġabra ta’ stampi fejn kollox fl-aħħar ingħaqad.”

Ir-rebbieħa tal-kategorija l-oħra kienu Talia Greis (Sydney), Jenny Stock (Over-Under), Selanie Waddilove (Smartphone), Emma Turner (Ambjentali), Lewis Burnet (Awstraljan), Luc Rooman (International Waters), u Ste Everington (Reels Showcase). ). L-entrati mqiegħda fid-deheb u l-fidda huma murija hawn taħt:

Sydney

DEHEB: puff (Talia Greis, Australia). Clifton Gardens. “This unusual, undocumented behaviour cannot be explained by even the most skilled of scientists, specialising in frogfish / anglerfish behaviour. I was experimenting with wide-aperture fotografija at a local dive-site when this striated anglerfish (clearly having devoured a huge meal) regurgitated a smoke-like substance. Never having witnessed such an occurrence, I sat and observed the behaviour for over an hour. Experts can only speculate that the angler had cannibalised an egg sac (intentionally or non-intentionally). This likely would have led to swelling of the stomach, causing the individual to cough up chunks of it at a time. Nature at its best.” (1/250th, f/5, ISO 320, Sony A1, akkomodazzjoni Isotta, Inon Z-330 strobe, Backscatter snoot)

FIDDA: Perċezzjoni tal-Fond (Rowan Dear, UK). Riżerva Akwatika tal-Bajja tas-Siġar tal-Kaboċċa. “Dawn il-bram kienu dehru f’mijiet ta’ kull wieħed mill-aħħar tliet snin, jinġabru fil-bajja f’waħda mill-bajjiet popolari ta’ Sydney. Din is-sena partikolari, kien hemm aktar milli qatt rajt, b’xi taqsimiet ikunu profondi diversi metri u popolati b’mod dens. Għawm fil-baxx u nispara 'l isfel lejn l-aktar konċentrazzjoni profonda tal-ġeli, kont nittama li noħloq din l-immaġni ta' dinja oħra b'ħafna fond, li turi kemm kien hemm minnhom.” (1/200th, f/14, ISO 320, Sony A7 Mark IV, Ikelite housing, 2x Inon Z-330 strobes)

Over-Taħt

DEHEB: Calm Tongan Nursery (Jenny Stock, UK). “Hawn omm balena humpback u l-għoġol żgħir il-ġdid tagħha qed jistrieħu eżatt taħt il-wiċċ fl-ilmijiet kalmi u sħan ta’ Vava'u. Humpbacks nisa tqal jaslu kull sena f'Lulju. Wara li jwelldu, jibqgħu f’dan il-mixtla sakemm l-għoġġiela jkunu kbar biżżejjed biex jagħmlu l-ewwel vjaġġ tagħhom lejn l-Antartika. Meta tieħu immaġini maqsuma, ħafna drabi jkun għaqli li tuża snorkel aktar milli togħdos fuq l-iskuba, peress li toħloq inqas bżieżaq fuq il-wiċċ, li jistgħu jfixkluh l-immaġini." (1/125th, f/14, ISO 320, Canon EOS 5D Mark II, akkomodazzjoni Nauticam, 2x Inon Z-240 strobes)

FIDDA: Fekruna tat-trabi (Gabriel Guzman, Ċili / Awstralja). Queensland. “Maqbuda fil-Gżira Heron, sit vitali li jbejtu għall-fkieren tal-baħar, dan it-tir maqsum juri l-mument tal-ewwel għawma ta’ fekruna tarbija wara li tfaqqis. L-immaġni tgħaddi b'mod grazzjuż bejn l-ilmijiet baxxi u l-orizzont espansiv, turi l-vjaġġ tal-fekruna mill-post fejn twieldet sal-oċean vast lil hinn. Ħadt ħsieb li nevita li nuża strobes jew dawl artifiċjali, billi nirrispetta n-natura delikata ta 'dawn it-trabi tat-twelid. Wara li ħadt ftit ritratti, ħallejt lit-tfaqqis ikompli l-vjaġġ tiegħu mingħajr stress addizzjonali.” (1/250th, f/7.1, ISO 320, Canon EOS 5DSR,

Akkomodazzjoni Aquatica)

Smartphone

DEHEB: Nista Ngħin? (Selanie Waddilove, Australia). “Sometimes a ritratt is asking to be taken… The playful pose of this pup in contrast with the abandoned rope was both confronting and beautiful. Often the New Zealand fur seal pups at Baranguba will play tug-of-war and chase with drifting seaweed, letting it go to dive and spin around you and then picking it back up again before another pup can steal it. This early April morning, instead of seaweed, the pups were playing with some rope and other plastic debris that had been washed in by the swell and winds of the previous week. I snapped a few photos to capture their fun and gently tugged on the end of the rope, hoping to distract them with a game so that I could eventually collect it. As the seals played, I gradually rolled it up in my hand and hid it in my wetsuit to be disposed of properly when we returned to shore.” (1/120th, f/1.5, ISO 50, Apple iPhone 13 Pro, akkomodazzjoni Aquatech, AxisGO Bluetooth shutter grip)

FIDDA: Żrinġ Weqfin (Selanie Waddilove, l-Awstralja). “Waqt snorkel tas-sajf f’Wagonga Inlet, Narooma, din il-petrika sewda strijata kienet inlemmet miexja bil-mod fost il-ħaxix tal-baħar. Ix-xemx ta’ wara nofsinhar ipprovdiet dawl perfett biex tenfasizza n-nisġa u d-dettalji tal-għaġeb ta’ din il-kreatura stramba. Mill-ħalq kbir u mdawwar sal-‘lure’ affaxxinanti u x-xewk pettorali li jintużaw biex ‘jimxu’ fuq il-qiegħ tal-oċean, dawn il-ħut huma tant interessanti biex tarahom u turi ritratti.” (1/100th, f/1.8, ISO 32, Apple iPhone 13 Pro, akkomodazzjoni Aquatech, AxisGO Bluetooth shutter grip)

ambjentali

DEHEB: jieħdu rikba (Emma Turner, Australia). Anilao, Philippines. “Blackwater diving is my happy place. This female argonaut, actually an qarnit with an eggcase ‘shell’, emerged out of the blackness and zoomed past me. This was my opportunity. Was it riding a jellyfish like I’d hoped? As my eyes and camera focus, I wondered what it was actually riding. Metallic? Plastic? Both? A condom wrapper? Oh my gosh, a yoghurt lid! How sad for us both. Was this argonaut surfing humans’ litter right back out of its open ocean home or was it becoming so ‘normal’ to see pollution that it mistook as organic?” (1/250th, f/22, ISO 320, Nikon D850, akkomodazzjoni Seacam, strobes Seacam 160D)

FIDDA: Ġugarell Kelb Jew Nassa tal-plastik (Andrii Slonchak, l-Awstralja). Queensland. “Waqt adsa f’North Stradbroke Island, f’daqqa waħda ndunajt wobbegong jiċċarġja lejja b’veloċità sħiħa mis-sħaba tas-sediment imtella’. Kif sibt aktar tard, il-gwida tagħna kienet lemħet il-kelb il-baħar maqbud f'frisbee tal-klieb tal-plastik u ppruvat tneħħi l-ġugarell, iżda l-wobbegong skantat telaq. Kelli inqas minn sekonda biex naqbad dan l-isparatura qabel ma l-kelb il-baħar spiċċa. Qatt ma rajt dan il-wobbegong mill-ġdid u bqajt nistaqsi jekk irnexxielhiex tneħħi l-ġugarell jew sofriet destin koroh. Il-Wobbegongs jiddependu li jingħaqdu mal-ambjent tagħhom meta jkunu qed jikkaċċaw, u l-frisbee qawwi jikkomprometti din il-ħila.” (1/125th, f/8, ISO 200, Canon EOS M50 Mark II, akkomodazzjoni Ikelite, Ikelite DS160 II b'diffużuri tal-koppla)

Awstraljan

DEHEB: Obbligatorju (Lewis Burnett, l-Awstralja). Darling Range Escarpment, Western Australia. “Il-fotografar tal-fekruna stramba u meraviljuża b’għonq ta’ serp taħt l-ilma kien dejjem fil-lista tax-xewqat tiegħi ta’ għadis fil-Lbiċ. Dawn ir-rettili affaxxinanti jinstabu fil-korpi tal-ilma ħelu li jxerrdu r-reġjun u huma l-aktar komuni li jidhru fuq l-art fl-istaġun tat-tgħammir waqt li jkunu qed ifittxu sieħeb. Sibt lil dan l-individwu fl-ewwel għadsa tiegħi fl-ilma ħelu fir-reġjun u ma setax inkun iktar ferħan li jkolli suġġett daqshekk obbligat li jirritratta.” (1/320th, f/13, ISO 500, Sony A1, Ikelite housing, 2x Inon Z-330 strobes)

Ilmijiet Internazzjonali

DEHEB: Salamander (Luc Rooman, il-Belġju). “Kull sena ngħaddas f’wieħed mill-lagi maħbubin tiegħi tal-ilma ħelu, jiġifieri De Melle qrib Antwerp, biex nirritratta lit-tritons alpini fost il-ġilji tal-ilma. F'Lulju ta' din is-sena, erġajt mort infittex. Wara li ppruvajt nirritratta diversi kampjuni, skoprejt wieħed staġnat fuq ġilju tal-ilma, il-ġisem tas-salamandra jipproduċi siluwett interessanti permezz tal-werqa. Wara li ħadt sensiela ta’ tiri, ħallejt lill-kreatura waħedha u bqajt għaddejja bir-reqqa.” (1/125th, f/22, ISO 100, Nikon Z7II, akkomodazzjoni Isotta, Backscatter Mini Flash MF-2, Backscatter Optical Snoot OS-1)

FIDDA: Siġra tal-Anfibji (Massimo Zannini, l-Italja). Bologna. “Fir- rebbiegħa fil- muntanji tat- tramuntana tal- Italja, ir- rospi jingħaqdu f’għadajjar żgħar taʼ ilma, bħal ħafna anfibji oħra. Kont qed nieħu xi ritratti ta’ din l-imġieba tat-tgħammir meta għal ftit sekondi żrinġa jaqbeż fuq daharhom, x’aktarx tiżvijahom ma’ blata. Sorpriż u divertenti, kelli ħin biżżejjed biex nieħu tliet tiri qabel ma ż-żrinġ tkeċċa mill-rospu maskili fuq il-mara.” (1/50th, f/14, ISO 320, Nikon D850, akkomodazzjoni Nauticam, Backscatter Mini Flash MF-1, Backscatter Optical Snoot OS-1)

Rukkelli Vetrina

il vidjo section was won by Australian Ste Everington with Raġġi Fuq L-Ex-HMAS Brisbane fuq il-Kosta Sunshine, ikkaratterizzata ajkla spotted, shovelnose u raġġi tal-irħam. “Jien assolutament inħobb dan in-nawfraġju bħala sit tal-għads – huwa l-post kuntenti tiegħi.

"Għal din vidjo, I wanted to spotlight a single specific dive – one where the rays spent an above average amount of time with us at the stern of the ship. But I also couldn’t resist including some stunning ray encounters from other dives at this location as well.”

Stampi tal-metall tar-rebbieħa u tar-rebbieħa ġew esebiti u disponibbli biex jinxtraw fil-wirja tal-Go Diving, b’nofs id-dħul jingħata lis-sieħeb ambjentali tal-kompetizzjoni. Ħu 3 Għall-Baħar.

Għad-dettalji sħaħ tal-kompetizzjoni u r-rebbieħa kollha, inkluż Bronż u Highly Commended, żur il- Premjijiet taħt l-ilma Australasia (UWAA) 2024 sit.

Ukoll fuq Diversnet: Il-maġija tal-mantin fil-teaser tal-Fotografu tal-Ħajja Selvaġġa, Awaken New Depths: Rebbieħa tar-ritratti tan-NU WOD, Tir ta 'l-iskeletru tal-balieni tas-silġ iġib trijonf ta' UPY, L-ebda xadina bl-AI: Ocean Art jippremja ‘fotografija pura’