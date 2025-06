Għajn imdejjaq jiddi fil-fotokomp tal-WOD tan-NU

at

at 7: 52 am

Ir-rebbieħa tal-12-il edizzjoni annwali ritratt Il-kompetizzjoni għall-Jum Dinji tal-Oċeani tan-Nazzjonijiet Uniti tħabbret illum (8 ta' Ġunju) bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Jum Dinji tal-Oċeani tan-Nazzjonijiet Uniti li qed isiru f'Nizza, bil-ġurija tagħżel erba' rebbieħa tal-ewwel post minn fost eluf ta' sottomissjonijiet minn fotografi dilettanti u professjonali.

Il-kompetizzjoni ta’ din is-sena kellha kategoriji minn snin preċedenti – Uċuħ Kbar u Żgħar Taħt l-Ilma, Pajsaġġi tal-Baħar Taħt l-Ilma u Pajsaġġi tal-Baħar Abbozz tal-Ilma – u żieda ġdida, Wonder: Sustaining What Sustains Us, li hija wkoll it-tema tal-2025 UN WOD.

Ir-rebbieħa tal-kategorija huma Andrey Nosik (Russja), Dani Escayola (Spanja), Leander Nardin (Awstrija) u Rachel Moore (Istati Uniti). Moore's ritratt, li kienet fl-ewwel post fil-kategorija tal-Meravilji u tidher hawn fuq, ittieħdet f'Mo'orea, il-Polineżja Franċiża s-sena l-oħra u fiha l-għajn ta' baliena megħjuna bl-isem ta' Sweet Girl.

“Erbat ijiem wara li qbadt dan il-mument intimu, intlaqtet u nqatlet minn vapur li kien miexi malajr,” jgħid Moore. “Il-mewt tagħha sservi bħala tfakkira ta’ qsim il-qalb tal-20,000 baliena li jintilfu minħabba ħabtiet ma’ vapuri kull sena.

"Qed nużaw l-istorja tagħha biex nappoġġjaw protezzjonijiet aktar b'saħħithom, billi nitolbu petizzjoni għal liġijiet aktar stretti dwar il-veloċità madwar Tahiti u Mo'orea matul l-istaġun tal-balieni. Nittama li l-wirt ta' Sweet Girl iqanqal bidla reali biex jipproteġi dawn l-annimali inkredibbli u jipprevjeni aktar telf bla sens."

L-imħallfin tal-kompetizzjoni kienu jinkludu l-fotografi ta’ taħt l-ilma Ipah Uid Lynn (Malasja), William Tan (Singapor) u Marcello Di Francesco (Italja) u l-fotografa Franċiża tal-ħajja selvaġġa Vanessa Mignon. Mill-bidu tagħha fl-2014, il-kompetizzjoni kienet ikkurata mill-fotografa Belġjana ta’ taħt l-ilma u tal-ħajja selvaġġa Ellen Cuylaerts.

Meravilja: Insostnu Dak li Jsostnina

(Luis Arpa Toribio / www.unworldoceansday.org)

It-tieni post wara Moore fil-kategorija Wonder kien ir-ritratt tal-fotografu Spanjol Luis Arpa Toribio ta’ ħuta tal-lejl pinnata żagħżugħa fl-Istrett ta’ Lembeh fl-Indoneżja. Ittieħed b’veloċità baxxa tax-shutter, dawl imdawwar u panning intenzjonat tal-kamera biex tinħoloq sens ta’ moviment u drama.

Il-ħut tal-lejl żgħir pinnat għandu ġisim iswed impressjonanti b'kontorn oranġjo jgħajjat, għalkemm jitilfu dan il-kulur fi ftit xhur hekk kif jimmaturaw. “Biex tinqabad din l-immaġni ħadet paċenzja u persistenza fuq żewġ għadisiet, peress li dawn il-ħut żgħar attivi kontinwament ifittxu kenn fix-xquq, u dan jagħmel ir-ritratt partikolarment diffiċli,” jgħid Toribio.

It-tielet fil-kategorija kienet ritratt meħud fis-santwarju tal-klieb il-baħar Jardines de la Reina f’Kuba. Steven Lopez mill-Istati Uniti pinġa klieb il-baħar tas-sikka tal-Karibew jinseġ minn grupp ta’ klieb il-baħar ħarir ħdejn il-wiċċ.

Bl-użu ta' shutter bil-mod u strobes hekk kif il-kelb il-baħar dawwar f'daqqa, "il-moviment sar imċajpar f'ark bħal mewġa madwar rasu, imdawwal bil-lewn tad-deheb tan-nżul ix-xemx".

(Steven Lopez / www.unworldoceansday.org)

Uċuħ Kbar u Żgħar

Ir-rebbieħ tal-kategorija Big And Small Faces, Andrey Nosik, lemaħ gwerra Ġappuniża fil-Baħar tal-Ġappun, madwar 80km minn Vladivostok. “Sibt il-ħuta ornamentata f’fond ta’ madwar 30m taħt il-poppa ta’ nawfraġju,” jgħid. “Din l-ispeċi ma tidhirx li tibża’ mill-għaddasa – anzi, tidher li tgawdi l-attenzjoni – u saħansitra ppruvat toqgħod fuq il-koppla tal-kamera tiegħi.”

(Andrey Nosik / www.unworldoceansday.org)

Giacomo Marchione mill-Italja ġie t-tieni f’din it-taqsima. “F’waħda mill-ħafna għadisijiet tiegħi fl-ilma iswed f’Anilao, fil-Filippini, jien u l-gwida tiegħi rajna xi ħaġa tiċċaqlaq b’mod erratiku f’fond ta’ madwar 20m, madwar 10 sa 15cm fid-daqs. Malajr indunajna li kienet kutra rari.” qarnit.

(Giacomo Marchione / www.unworldoceansday.org)

“Hekk kif ersaqna fetħet il-kutra sabiħa tagħha, u kixfet il-mant ikkulurit tagħha. Irnexxieli nieħu ftit ritratti qabel ma kompliet triqitha.” Jingħad li l-ispeċi turi wħud mill-aktar dimorfiżmu estrem fid-daqs sesswali fin-natura, bin-nisa jiżnu sa 40,000 darba aktar mill-irġiel!

Lars von Ritter Zahony mill-Ġermanja ġie t-tielet: “Vjaġġi lejn il-Peniżola Antartika dejjem jagħtu laqgħat tal-għaġeb mal-foki leopard,” jgħid. “Dan l-individwu resaq lejja b’kuraġġ u wera snienu, u ried jindika li din il-parti tal-Antartika kienet it-territorju tiegħu. Din ir-ritratt ittieħdet fid-dlam, u dan irriżulta fl-atmosfera pjuttost imdejqa.”

(Lars von Ritter Zahony / www.unworldoceansday.org)

Pajsaġġi tal-Baħar taħt l-ilma

Fil-kategorija tal-Pajsaġġi tal-Baħar Taħt l-Ilma, ir-rebbieħa Dani Escayola rreġistrat żjara f'għadira tal-bram waqt vjaġġ liveaboard fin-nofsinhar ta' Raja Ampat, l-Indoneżja: "Li nkun imdawwar b'miljuni ta' bram, li evolvew biex jitilfu l-abbiltà tagħhom li jniggżu minħabba n-nuqqas ta' predaturi, kienet waħda mill-aktar esperjenzi impressjonanti li qatt kelli."

(Dani Escayola / www.unworldoceansday.org)

Fit-tieni post kien hemm Gerald Rambert minn Mauritius, li qabad grupp ta’ rajjiet jistrieħu f’post tat-tindif, attirati mill-kurrenti qawwija hemmhekk. “Xi rajjiet draw mal-għaddasa, u b’hekk ippermettew laqgħat mill-qrib bħal dawn,” jgħid.

(Gerald Rambert / www.unworldoceansday.org)

"Sfortunatament, wara l-ibbliċjar qawwi li sofrew is-sikek hawn is-sena l-oħra, laqgħat bħal dawn saru rari, u nibża' li mhux se nerġa' nara dan fl-istess post."

Pedro Carillo minn Spanja, li ġie fit-tielet post, jgħid li La Rapadura fuq il-kosta tat-tramuntana ta’ Tenerife fil-Gżejjer Kanarji ġiet skoperta biss fl-1996 iżda hija “wieħed mill-aktar pajsaġġi taħt l-ilma tal-għaġeb fid-dinja, li konsistentement jikklassifika fost l-aqwa siti tal-għadis fuq il-pjaneta.”

“Dawn il-kolonni għoljin tal-bażalt huma r-riżultat ta’ proċessi vulkaniċi li seħħew bejn 500,000 u miljun sena ilu,” jgħid Carillo, li poġġiet lill-mudella Yolanda Garcia fl-ambjent.

(Pedro Carillo / www.unworldoceansday.org)

"Jinsab f'reġjun fejn il-ħajja tal-baħar ġiet affettwata minn prattiki tas-sajd illegali li darba kienu komuni, dan il-monument naturali tal-għaġeb għandu valur kemm ġeoloġiku kif ukoll ekoloġiku, u x-xjentisti u l-fotografi ta' taħt l-ilma qed jappellaw għall-protezzjoni tiegħu."

Ir-rebbieħ tal-kategorija Pajsaġġi tal-Baħar Above Water, Leander Nardin, fotografa minn ajruplan lag seren mgħotti b'duni aridi u mitmugħ minn nixxiegħa ġentili fuq medda remota tal-kosta ħdejn Shark Bay fl-Awstralja tal-Punent.

“Din l-immaġni tiżvela l-kuntrasti qawwija u s-sbuħija moħbija fejn jiltaqgħu l-art u l-oċean, u tfakkarna li l-oċean huwa s-sors tal-ħajja kollha u li kollox fin-natura huwa konness profondament,” jgħid Nardin.

(Leander Nardin / www.unworldoceansday.org)

Il-mossa lejn Nizza

Fil-passat, il-WOD tan-NU kien ospitat fil-Kwartieri Ġenerali tan-NU fi New York iżda l-avveniment ta’ din is-sena ġie trasferit lejn Franza biex iseħħ eżatt qabel Konferenza tal-Oċean tan-NU, li se jsir f'Nizza mid-9 sat-13 ta' Ġunju.

Ir-ritratti rebbieħa se jiġu ppreżentati live fil-konferenza waqt avveniment ta' panel fil-11 ta' Ġunju fl-Agora f'La Baleine. Se jintwerew ukoll f'wirjiet ta' gallerija f'NEO VogelArtLab f'Nizza u fl-Explorer's Club (New York) matul il-ġimgħa.

Il-kompetizzjoni kienet ikkoordinata mid-Diviżjoni tan-NU għall-Affarijiet tal-Oċeani u l-Liġi tal-Baħar, DivePhotoGuide (DPG), Oceanic Global u l-Kummissjoni Oċeanografika Intergovernattiva tal-UNESCO.

B’xejn u miftuħ għall-pubbliku, kull sena jappella fotografi minn madwar id-dinja biex jikkomunikaw is-sbuħija tal-oċean u l-importanza tat-tema rispettiva tal-Jum Dinji tal-Oċeani tan-Nazzjonijiet Uniti kull sena. Il-parteċipanti kollha jridu jiffirmaw karta ta’ 14-il impenn rigward l-etika fi fotografija.

L-aqwa parteċipanti f'kull kategorija jistgħu jinstabu flimkien mar-rebbieħa tas-snin imgħoddija fil- il-gallerija virtwali tal-kompetizzjoni.

Ukoll fuq Diversnet: AWAY NEW DEPTHS: REBBIEĦA TAR-RITRATTI TA' UN WOD, L-OĊEAN TAL-PJANETA: IL-MAREA QED JIBDELU IR-REBBIEĦA, IMMAĠNIJIET REBĦĦA GĦAL JUM DINJI TAL-OĊANI 2022