Reviżjoni taħt l-ilma tan-Nikon Z6III

Din il-kamera hija ibrida versatili għal fotografi u videografi taħt l-ilma – u ritorn għall-forma għal Nikon, jirrapporta NIRUMPAM NIGAM, editur ewlieni ta' Fotografija ta 'taħt l-ilma Guide and president of Bluewater Photo, who took all the photos here

Il-kamera mirrorless full-frame Z6III ta' Nikon tgħaqqad teknoloġija avvanzata ma' karatteristiċi aċċessibbli, u toffri esperjenza qawwija iżda faċli biex tużaha. Hija adattata b'mod speċjali għall-utenti tan-Nikon DSLR li qed jikkunsidraw il-bidla għal mirrorless, għax iġġib magħha aġġornamenti fl-awtofokus, l-istabbilizzazzjoni tal-immaġni, u r-reġistrazzjoni tal-vidjow – titjib ewlieni kollu li ntirtu minn Nikon Z9 u, Z8 serje.

Iż-Z6III jiftaħar b'dak li huwa msejjaħ bħala "l-ewwel sensur CMOS parzjalment f'munzelli fid-dinja", iddisinjat biex itejjeb il-veloċitajiet tal-ipproċessar u jimminimizza l-effetti tar-rolling shutter.

Madankollu, testijiet reċenti tas-sensuri jindikaw tnaqqis żgħir fil-firxa dinamika f'ISOs aktar baxxi meta mqabbla maż-Z6II, li jista' jinkweta lil xi fotografi. Dawk li jieħdu ritratti taħt l-ilma, partikolarment dawk li jieħdu ritratti ta' xeni b'angolu wiesa' b'kuntrast għoli (bħal "blalen tax-xemx"), jistgħu jinnutaw dan f'każijiet estremi.

Aħna wettaqna testijiet bir-reqqa taż-Z6III f'kaxxa ta' taħt l-ilma Ikelite Z6III waqt li konna qed ngħaddsu. siti lokali favoriti għall-għadis fin-Nofsinhar California, pushing the limits of dynamic range to demonstrate the camera’s performance in the area in which it has been most critiqued. Thank you to Dave at Diving Catalina for supporting this review – check out his new truck at the Avalon Dive Park!

Xena ta' foresta tal-alka b'firxa dinamika għolja maqbuda bin-Nikon Z6III f'kaxxa Ikelite bil-lenti fisheye Canon 8-15mm (f/16, 1/160th, ISO 100))

Speċifikazzjonijiet ewlenin tan-Nikon Z6 III

Sensor CMOS ta' 24.5MP full-frame parzjalment f'munzelli

Stabbilizzazzjoni tal-immaġni fil-ġisem b'ħames assi (sa tmien waqfiet)

Proċessur EXPEED 7 għal prestazzjoni aktar mgħaġġla

Muntatura tal-lenti Z (kompatibbli mal-lentijiet tal-muntatura F u l-adapter FTZ)

14fps f'shotting b'shutter mekkaniku u 20fps b'shutter elettroniku

Reġistrazzjoni tal-vidjow b'kampjun żejjed ta' 6K/30p, 5.4K/60p, u 4K/60p

Reġistrazzjoni N-Log, N-RAW, u ProResRAW

Konnettur HDMI 2.1 ta' daqs sħiħ

Veloċità ta' sinkronizzazzjoni ta' 1/200 sekonda

Awtofokus imtejjeb b'sejbien u traċċar tas-suġġett

Sensittività AF f'dawl baxx sa -10 EV

10.46 waqfiet ta' firxa dinamika f'ISO 100

Slottijiet doppji għall-kards: CFexpress tat-tip B u UHS-II

Dimensjonijiet: 14 x 10 x 7.5cm

Piż: 670g

Ħarsa aktar mill-qrib lejn is-senser il-ġdid

With a similar resolution to its predecessors, the Z6III features Nikon’s first “partially stacked” sensor with 3.5 times faster read-out speeds than the Z6II. Rolling shutter is nearly eliminated, an advantage for shooting fast-moving subjects in action, wildlife and fotografija taħt l-ilma.

Stenna immaġni aktar ċari ta' delfini, klieb il-baħar jew ħut tal-qlugħ meta l-veloċità tagħhom tipikament tkun ta' sfida għall-prestazzjoni tal-kamera.

It-test tal-firxa dinamika tagħna juri tnaqqis żgħir fil-firxa dinamika, iżda l-biċċa l-kbira tal-fotografi taħt l-ilma ma jinnutawhx. Din ir-ritratt suppost kellha espożizzjoni aktar baxxa, iżda rnexxielna niksbu livell deċenti ta' dettall (f/13, 1/30th, ISO 100)

Żvantaġġ wieħed huwa ż-Z6III's firxa dinamika mnaqqsa f'ISOs aktar baxxi. Fil-biċċa l-kbira tas-sitwazzjonijiet tad-dawl, il-fotografi x'aktarx ma jindunawx b'dan. Madankollu, ħafna ambjenti taħt l-ilma jeħtieġu kemm jista' jkun firxa dinamika.

It-testijiet tagħna kkonkludew li huwa diffiċli li tara telf fil-firxa dinamika f'ritratt espost sew; madankollu, f'ritratt espost iżżejjed (hawn fuq), l-irkupru kien xi ftit iktar diffiċli milli kieku kien ikun bin-Nikon Z6 jew Z6II. Fl-opinjoni tagħna, dan jinkoraġġixxi tekniki fotografiċi xierqa aktar milli jkun żvantaġġ tal-kamera.

In-Nikon Z6 III qabdet kemm ir-raġġi tad-dawl f'din ix-xena kif ukoll id-dettalji fid-dellijiet taħt saqaf ħoxnin ta' alka. Meħuda b'kaxxa Ikelite Z6III (f / 13, 1/30, ISO 100)

Awtofokus imtejjeb

Wieħed mit-titjib l-aktar sinifikanti taż-Z6III huwa fl-awtofokus. Filwaqt li ż-Z6 u ż-Z6II kellhom sistemi ta' awtofokus solidi, ħafna drabi kienu lura meta mqabbla ma' kompetituri bħal Sony u Canon. Biż-Z6III li tadotta l-istess sistema ta' awtofokus bħall-kameras ewlenin Z8 u Z9 ta' Nikon, it-traċċar u d-detezzjoni tas-suġġetti huma ħafna aktar mgħaġġla u preċiżi.

During underwater testing, focusing on small or fast-moving subjects such as a pyrosome floating in the ilma miftuħ (hawn taħt) was quick and reliable, making it a game-changer for underwater macro and action fotografija.

Ma nistax nenfasizza biżżejjed kemm hija titjib is-sistema tal-awtofokus meta mqabbla ma' dik tan-Nikon Z6 II. Anke l-kaxxa tal-awtofokus hija iżgħar u aktar preċiża milli fuq iż-Z6 II.

In-Nikon Z6III se tipproduċi immaġni ta’ kwalità ogħla meta tieħu ritratti f’kundizzjonijiet diffiċli, bħal għadis fl-ilma iswedDan il-livell ta’ preċiżjoni jpoġġi lil Nikon lura f’kompetizzjoni ma’ Sony a7 IV u, Canon R6 Mark II fil-firxa tal-prezzijiet ta’ $2,500 (£1,911).

L-awtofokus tan-Nikon Z6 III huwa veloċi u preċiż – titjib enormi fuq in-Nikon Z6 u n-Nikon Z 6II oriġinali. Il-lenti makro Nikon 105mm Z użata f'din ir-ritratt hija aktar bil-mod mill-verżjoni F mount, iżda l-awtofokus kien aktar minn aċċettabbli biż-Z6III (f/16, 1/160, ISO 100)

Stabbilizzazzjoni tal-Immaġni fil-Ġisem (IBIS)

L-IBIS ta' ħames assi fuq iż-Z6III, li joffri sa tmien waqfiet ta' korrezzjoni, huwa punt ewlieni ieħor. Jippermetti lill-fotografi jieħdu ritratti b'veloċitajiet tax-shutter aktar baxxi mingħajr ma jintroduċu ċċajpar tal-moviment minħabba t-tħawwid tal-kamera.

Dan huwa partikolarment utli għal fotografi taħt l-ilma li jieħdu ritratti f'dawl baxx, fejn huma meħtieġa ISOs ogħla, jew f'kundizzjonijiet fejn veloċitajiet tax-shutter aktar bil-mod jistgħu jgħinu biex jaqbdu aktar dawl ambjentali għal ritratti drammatiċi b'angolu wiesa'.

Matul it-testijiet tagħna fil-foresti tal-kelp ta' Catalina Island, stajna nieħdu immaġni ċari u mingħajr ċċajpar f'1/30 ta' sekonda – xhieda tal-kapaċità IBIS taż-Z6III. Għall-videografi taħt l-ilma, din l-istabbilizzazzjoni tagħmel l-iffilmjar bl-idejn ħafna aktar bla xkiel, u twassal filmati ċinematiċi ta' kwalità għolja.

M'hemmx ħafna dawl ambjentali taħt kanupew ta' foresta tal-kelp. L-istabbilizzazzjoni mtejba tal-immaġni fil-ġisem taż-Z6III ippermettietli nnaqqas il-veloċità tax-shutter għal 1/30 ta' sekonda mingħajr ċċajpar tal-moviment minħabba t-tħawwid tal-kamera (f/13, 1/30, ISO 100).)

Veduta ta' wara tal-kamera

Karatteristiċi tal-vidjow ewlenin fil-kategorija

In-Nikon Z6III tiddi wkoll fid-dipartiment tal-vidjow. Tappoġġja r-reġistrazzjoni tal-vidjow oversampled 6K/30p u 4K/60p b'għażliet għall-formati N-Log, N_RAW, u ProRes RAW. Din il-flessibbiltà hija ideali għall-produzzjoni tal-vidjow high-end, u l-abbiltà li tispara f'4K/60p mingħajr crop tagħmilha għażla kompetittiva għal kameras full-frame ta' firxa medja.

Għalkemm Nikon storikament kellha diffikultà biex tissettja l-bilanċ tal-abjad manwali f'kundizzjonijiet ta' taħt l-ilma aktar fondi, irnexxielna niksbu riżultati sodi sa 18m waqt l-għadis tagħna. Filwaqt li l-kuluri għadhom ma jaqblux għalkollox ma' dawk tal-kameras Sony jew Canon, Nikon tjiebet b'mod sinifikanti f'dan il-qasam.

Bla dubju, wara l-akkwist tagħha ta' RED, Nikon bi ħsiebha tiffoka fuq l-innovazzjoni tal-vidjow fil-futur qarib.

Alloġġi taħt l-ilma

Grazzi għall-popolarità tal-kameras tas-serje Z ta' Nikon, diversi marki ewlenin diġà ħarġu housings għaż-Z6III, inkluż dak tal-aluminju anodizzat. Kaxxa ta' taħt l-ilma tan-Nauticam Nikon Z6III u l-polikarbonat Kaxxa taħt l-ilma Ikelite Nikon Z6III.

L-għata Ikelite, li użajna għat-testijiet tagħna, hija partikolarment notevoli għall-kontrolli faċli għall-utent tagħha, id-disinn aġġornat tal-arloġġ għal tħaddim aktar bla sforz bl-ingwanti, u l-paratija integrata għall-iċċarġjar u t-trasferiment tad-dejta. Nistennew rilaxxi li ġejjin minn manifatturi ewlenin oħra, bħal Marelux, Isotta u Aquatica.

Housing taħt l-ilma għall-Ikelite Nikon Z6III fil-qasam fil-Gżira Catalina

Lentijiet ta' taħt l-ilma rakkomandati

Il-versatilità taż-Z6III testendi għall-kompatibilità tal-lentijiet, kemm mal-lentijiet Z-mount kif ukoll mal-lentijiet F-mount (permezz tal- Adapter Nikon FTZ) li jaħdmu eċċezzjonalment tajjeb taħt l-ilma. Hawn huma xi wħud mill-aqwa għażliet:

Lentijiet Makro:

Nikon Z 105mm f/2.8 makro: One of the sharpest macro lenses available, although slightly slower than the F-mount version. Its enhanced autofocus makes it my top pick for macro fotografija.

Nikon F 105mm f/2.8 makro (bl-adapter FTZ): Aktar veloċi minn, iżda mhux daqshekk preċiż daqs, iż-Z-mount, l-F 105mm huwa perfett biex tersaq bil-moħbi lejn suġġetti makro mistħija minħabba distanza akbar tax-xogħol.

Nikon F 60mm f/2.8 macro (with FTZ adapter): Closer focus makes it my favourite choice for blackwater fotografija. You can also get a 154° field of view when paired with the Lenti ta' konverżjoni b'angolu wiesa' Kraken KRL-09s.

Tessuti tal-ħalq ta' anemone maqbuda bil-lenti makro Nikon Z 105mm u n-Nikon Z6III (f/16, 1/160th, ISO 100))

Lentijiet b'Angolu Wiesa':

Lenti Nikon F 8-15mm fisheye (bl-adapter FTZ): Il-lenti fisheye favorita tiegħi, toffri firxa ta' veduti għal ritratti mill-qrib tas-sikka u xeni b'angolu wiesa'. Perfetta biex taqbad dettalji kkuluriti ta' suġġetti tas-sikka.

Lenti wiesgħa rettilineari Nikon Z 14-30mmIdeali għal suġġetti f'distanza akbar, bħal delfini u klieb il-baħar, li jipproduċu kantunieri qawwija. Jittrasforma f'lenti fisheye meta jintuża mal- Nauticam FCP-1.

Xena b'angolu wiesa' maqbuda bil-lenti fisheye Nikon 8-15mm u l-adapter FTZ bin-Nikon Z6III (f/14, 1/100th, ISO 100))

Konklużjoni: Ir-ritorn ta' Nikon għall-forma

In-Nikon Z6III timmarka pass sinifikanti 'l quddiem fil-vjaġġ mingħajr mera ta' Nikon, billi toffri bilanċ eċċellenti ta' karatteristiċi ta' ritratti u vidjows. L-awtofokus imtejjeb tagħha, l-istabbilizzazzjoni tal-immaġni fil-ġisem u l-kapaċitajiet tal-vidjow jagħmluha kontendent qawwi kontra l-mudelli Sony u Canon fl-istess firxa ta' prezzijiet.

Għal fotografi u videografi taħt l-ilma, jipprovdi l-għodod meħtieġa biex jaqbdu immaġni u filmati professjonali ta' kwalità għolja, anke f'kundizzjonijiet diffiċli.

While the reduction in dynamic range has raised some concerns fuq l-internet, our tests show that it’s not a deal-breaker for most underwater scenarios. As long as you expose your images properly, the Z6 delivers impressive results, making it one of the best mid-range full-frame cameras on the market today.

GPajsaġġ ta' sikka tal-qroll artab Orgonjana maqbud bin-Nikon Z6III (f/14, 1/100, ISO 100))

Ir-reviżur Reviżjoni taħt l-ilma tan-Nikon Z6III 12 Underwater photographer and fisheries scientist Nirupam Nigam grew up in Los Angeles and pursued fotografija taħt l-ilma in the local Channel Islands. He received degrees in aquatic & fisheries science and general biology and a minor in Arctic Studies at the University of Washington. After working as a fisheries observer on Bering Sea and North Pacific boats, he became editor-in-chief of the Gwida tal-Fotografija taħt l-ilma u president ta' bejjiegħ bl-imnut ta' ritratti u vidjows taħt l-ilma Ritratt Bluewater. See his fotografija at www.photosfromthesea.com

