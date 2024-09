'Bħal shots tat-tequila': L-għads fil-fond jegħleb it-talba tal-assigurazzjoni tal-għaddas

It-talba kontra polza ta' assigurazzjoni ta' l-ivvjaġġar li tkopri scuba diving sa 30m f'każ ta' mard ta' dekompressjoni (DCI) hija ħaġa waħda - imma x'jiġri jekk tkun diġà lestejt adsa aktar profonda b'mod sigur aktar kmieni dakinhar li jseħħ inċident? Ix-xenarju ġie ttestjat reċentement fl-Awstralja.

Koppja kienet ħadet kopertura konġunta ta’ assigurazzjoni tal-ivvjaġġar għal vjaġġ ta’ 10 ijiem lejn destinazzjoni barranija mhux speċifikata s-sena li għaddiet (2023). Il-politika kienet f'isem is-sieħba mara, bl-għaddas raġel li sostna DCI, imsemmi biss bħala JC, bħala benefiċjarju. Scuba diving sa fond massimu ta' 30m kien permess taħt it-termini tal-politika.

Fis-17 ta’ Ottubru, JC wettaq adsa ta’ 39m, ħalla intervall ta’ siegħa fuq il-wiċċ u mbagħad għamel it-tieni adsa sa 29m, u wara ma jiflaħx u spiċċa ħass ħażin.

Tabib (Dr EG) ġie msejjaħ, iddijanjostikat DCI u preskritt trattament, li wassal lis-sieħeb ta 'JC biex aktar tard iressaq talba għall-ispejjeż sinifikanti tal-ivvjaġġar mediċi barranin u addizzjonali li rriżultaw.

Mitsui Sumitomo Insurance naqset milli tħallas, bl-argument li kieku JC ma kienx għamel l-għadda preċedenti barra mit-termini tal-polza, id-DCI ma kienx iseħħ, u t-tilwima bejn il-partijiet marret quddiem l-Awtorità Awstraljana tal-Ilmenti Finanzjarji (AFCA) ombudsman.

The policy-holder argued that because the DCI occurred only after the shallower permissible dive, that was the only one that should be taken into consideration in respect of the payout – but AFCA backed Mitsui Sumitomo in taking kwistjoni with that interpretation.

"JC ipparteċipa f'attività li kienet prekluża mit-termini tal-politika u ma tiflaħx bħala riżultat," iddeċieda l-ombudsman. "Ikun inġust li tintalab lill-assiguratur iħallas pretensjoni f'ċirkostanzi fejn ma jkunx qabel li jkopri r-riskju assoċjat ma' dik l-attività."

3 fatturi ta' riskju ewlenin

Ir-rapport ta' Dr EG lill-assiguratur wara li wettaq reviżjoni medika identifika tliet fatturi ta' riskju ewlenin li kkontribwew għad-DCI tal-għaddas: il-fond, ir-ripetizzjoni tal-għaddas u l-applikazzjoni ta' waqfiet ta' dekompressjoni.

Hekk kif tiżdied il-pressjoni, jiżdied ukoll ir-riskju tal-inċidenti, qal Dr EG, u kkonkluda li d-DCI seħħet mhux biss minħabba l-għads ta’ 29m iżda permezz tal-kombinazzjoni taż-żewġ għadis.

Espert mediku ieħor, Dr MN, iddikjara li r-riskju ta’ DCI kien jikkorrelata b’mod qawwi ma’ kemm il-ġisem mexxa b’mod effettiv l-istress tad-dekompressjoni wara serje ta’ espożizzjonijiet ta’ għadis, b’“espożizzjoni” tfisser attivitajiet ta’ għadis ta’ ġurnata.

JC kien involut f'jiem ta' għadsa waħda fil-15 u s-16 ta' Ottubru iżda l-espożizzjoni tiegħu għal twin-tank fis-17 tista' titqies bħala "moderament provokattiva" - li jagħmilha diffiċli li l-bidu tas-sintomi jiġi attribwit biss għall-aħħar għadsa.

"Biex nagħmel analoġija, hekk kif il-konsum ta 'diversi shots ta' tequila jaffettwa b'mod inkrementali l-istat tiegħu, ma nistgħux nippuntaw l-aħħar shot bħala l-unika kawża tal-mard," qal Dr MN.

L-argument tas-sieħeb li ma kien hemm l-ebda evidenza konklussiva li l-għaddasa ta’ 39m kienet l-unika kawża tad-DCI ta’ JC ġiet ikkontestata mis-sentenza li x’aktarx kienet seħħet minħabba effett kumulattiv ta’ għadis li saru fil-ġurnata – u possibbilment ukoll fil-jiem ta’ qabel .

L-għaddasa 39m kienet invalidat it-talba, u l-AFCA milqugħa deċiżjoni tal-assiguratur.

