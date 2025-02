Il-Flash Mob ta' Wakatobi

Kienu ġejjin rapporti li l-għaddasa f'Wakatobi qed jittejbu - jiġifieri mill-flasher wrasses.

Fittex madwar it-truf ta 'sikka fuq wakatobi and you might run across a harem of flasher wrasses. We say harem because the group will be made up of mature females and a single male patriarch. Throughout the day, these colorful little fish go calmly about the business of nibbling on small chunks of algae. To see why they are called “flashers,” you'll want to come back just before sunset. That's when the male turns romantic.

Raġel Yellowfin flasher wrasse (Paracheilinus flavianalis) strutting l-għalf tiegħu għall-onorevoli. ritratt minn Wayne Osborn

To signal his amorous attentions, he will flair his enlarged xewk and transform his already bright coloration into electric-bright hues as he begins a courtship dance to catch the attention of a partner. Photographers who are fortunate enough to capture this display on film can add a prized image to their portfolio.

“Il-kameras tagħna jaħdmu sahra f’Wakatobi u l-ħafna suġġetti varjati tas-sikek fuq is-sikek ta’ Wakatobi qatt ma jiddiżappuntaw, jgħid il-mistieden Wayne Osborn. Konna kuntenti li sibna flasher wrasse fuq tnejn mis-siti favoriti tagħna, Dunia Baru u Teluk Maya.”

Dunia Baru huwa wieħed mill-ħafna siti tal-għads f'Wakatobi, li deher ukoll hawn fuq ScubaDiverMag.com

Bħalissa hemm 20 speċi rikonoxxuti ta 'flasher wrasses li jappartjenu għall-ġeneru Parachellinus indiġeni għall-Indo-Paċifiku. Numru iżgħar meta tqis dan il-grupp ta’ ħut tal-baħar tropikali jappartjeni għall-familja Labridae, li għandha aktar minn 600 speċi li jistgħu jinqasmu għal xi 81 ġeneru.

Kaleidios Flasher wrasse (Pseudojuloides kaleidios) reach a maximum size of 10 cm / 4 in.

Wrasses bħala grupp huma diversi daqs kemm huma kbar.

Filwaqt li l-biċċa l-kbira huma din il-familja huma tipikament żgħar (il-biċċa l-kbira minnhom inqas minn 20 ċm / 7.9 fit-tul) u kulur jgħajjat ​​ftit jikbru biex ikunu pjuttost kbar bħall-wrasse humphead, l-akbar tal-grupp li ġew dokumentati sa 2.5 m / 8.2 pied fit-tul. Huma karnivori effiċjenti, li jieklu minn firxa wiesgħa ta 'invertebrati żgħar.

Discover more about Wakatobi's marine life on their blog Wakatobi Flow.

www.wakatobi.com