Raja Ampat Creature Feature Octopus

Raja Ampat's reefs are home to many stunning and mysterious creatures. The qarnit stands out among these captivating divers and snorkellers with its intelligence, camouflage abilities, and unique behaviour.

Irriċerkajna bir-reqqa għaxar aspetti tal-qarnit biex intejbu l-fehim tal-mistednin tagħna dwar l-esperjenza mill-isbaħ ta 'osservazzjoni ta' dawn il-kreaturi taħt l-ilma.

What Predators Does Qarnit Għandek?

Sharks: Dogfish sharks, Whitetip reef sharks and nurse sharks. Dolphins: they shake and toss the qarnit on the water’s surface and sometimes grasp it with their teeth before slapping it down. Seals and otters. Moray Eels: their snake-shaped body can invade the holes and small openings octopuses use as hideouts. Birds: Diving sea and shore birds such as gulls or penguins. Fish: like cod, barracudas, or scorpion fishes. Rays: hides in the sand until the qarnit approaches close enough, and then, suddenly, the ray strikes.

Kif Kamuflaġġ Il-Qarnit Mal-inħawi tagħhom?

Jistgħu jibdlu l-kulur u n-nisġa tagħhom biex jitħalltu mal-ambjent naturali tagħhom.

L-alterazzjoni tal-kulur tinkiseb miċ-ċelloli magħrufa bħala kromatofori, li jinsabu taħt il-ġlud tagħhom u fihom borża mimlija pigmenti ikkuluriti. Billi tikkuntratta u tespandi din il-borża, il-qarnit jista 'jbiddel id-dell tal-kulur tiegħu u l-intensità tiegħu.

Il-qarnit jistgħu jbiddlu n-nisġa tal-ġilda tagħhom billi jbiddlu d-daqs tal-papilli fuq il-ġilda tagħhom. Biex jidhru aktar intimidanti, il-qarnit jistgħu jimitaw spikes, ħotob, u xfar. Fi ftit sekondi, jistgħu jibdlu d-dehra tagħhom biex ma jibqgħux jidhru bħall-ispeċi.

Għaliex Jaħbu Min-Nies?

Ir-raġuni primarja li qarnit jaħbi min-nies hija għas-sigurtà u l-protezzjoni tagħhom. Il-qarnit huma annimali brillanti. Jekk bniedem jersaq qrib wisq, jistaʼ jaħrab malajr billi jispara lilhom infushom ‘il quddiem billi jkeċċi l-​ilma minn tubu muskolari msejjaħ sifun.

X'jiekol il-Qarnit?

Il-qarnit huma karnivori, jiġifieri primarjament jieklu bil-laħam. Meta jkunu żgħar, huma jikkunsmaw ħlejjaq żgħar bħal kopepodi, granċijiet tal-larva, u stilel tal-baħar. Bħala adulti, jieħdu l-priża fuq granċijiet, gandoffli, bebbux, u ħut żgħir, u jiffavorixxu granċijiet, gambli, u awwisti. Il-qarnit għandu żraġen sensittivi ħafna

li tgħin fil-kapaċità tagħhom li jduqu dak li jmissu. Matul il-lejl, huma jikkaċċjaw billi jqabbdu fuq il-priża tagħhom u jgeżwruha fl-istrixxi bejn id-dirgħajn tagħhom. Il-vantaġġ tagħhom jinsab fil-kapaċità eċċezzjonali tagħhom li jaraw tajjeb f'ilmijiet mudlama u mċajpra.

Kif u minn liema parti ta’ ġisimhom jieklu l-qarnit?

Il-qarnit huma magħrufa għat-tattiċi ta’ ambush tagħhom. Huma jinżlu fuq il-priża tagħhom, iduruha b’dirgħajhom, u jiġbduha f’ħalqhom billi jużaw il-munqar qawwija tagħhom. Id-dieta tagħhom ħafna drabi tinkludi priża bil-qxur, li jistgħu jaċċessawha billi jxolji t-tessuti ta 'konnessjoni b'tossina minn ġisimhom.

Meta jittrattaw priża differenti, il-qarnit juru approċċ ikkalkulat, billi jinjettaw it-tossina f'toqba waħda jew tnejn kif meħtieġ. Dan jissuġġerixxi fehim istintwali ta 'kif jiksbu l-aħjar mill-ikla tagħhom b'mod effettiv.

X'inhu l-Ħabitat Ta' Qarnit?

Qarnit ta 'speċi differenti jgħixu fl-oċeani madwar id-dinja, fl-ilma mielaħ biss. Huma

adattabbli u jgħixu f'kollox minn pixxini żgħar tal-belgħa sa fond sa 2000m. Ħafna huma pelaġiċi, jiġifieri jgħixu ħdejn l-uċuħ tal-ilma fi qxur u sikek tal-qroll. Xi speċi oħra tal-qarnit jgħixu fuq il-qiegħ tal-oċean, u jagħmlu djarhom mill-għerien.

Il-Qarnit Għalfejn Imut wara li għamilt it-trabi?

Il-qarnit huma annimali semelparous, li jfisser li jirriproduċu darba u mbagħad imutu. Il-ġenitur maskili jmut wara t-tgħammir, u l-mara tibqa’ ħaj sakemm il-bajd tagħha jkun ifaqqsu.

In-nisa normalment ibidu 200,000 sa 400,000 bajda, li tvarja skond l-ispeċi. Hija tgħasses il-bajd sakemm ifaqqsu. Saħansitra tieqaf tiekol. Wara li jfaqqas il-bajd, ġisimha jdur fuqha. Tgħaddi minn suwiċidju ċellulari, li jkisser mit-tessuti u l-organi tagħha sakemm tmut. Sadanittant, ir-raġel ħam u nqatel fi ftit xhur.

Għaliex il-Qarnit Squirt Ink?

Il-qarnit juża l-linka tagħhom bħala mekkaniżmu ta 'difiża biex jevadi l-predaturi.

Meta jkunu mhedda, huma jkeċċu ammonti sostanzjali ta’ linka fl-ilma billi jużaw is-sifun tagħhom biex jiddiżorjentaw lill-aggressur. Din il-linka tipproduċi sħaba densa li tostakola l-vista tal-predatur, u tippermetti lill-qarnit jaħrab malajr.

Huma Qarnit Friendly?

Il-qarnit huwa magħruf għan-natura tal-logħob u kurjuż tagħhom. Xi speċi jimpenjaw ruħhom f'imġieba ta' tgħanniq, filwaqt li oħrajn jiffurmaw rabtiet mal-bnedmin. Huma kkunsidrati fost l-invertebrati l-aktar evoluti ħafna u huma maħsuba li għandhom intelliġenza minn ħafna bijoloġisti. B'sistema nervuża kumplessa, il-qarnit jistgħu jitgħallmu u juru memorja.

Il-qarnit jieħdu pjaċir jilagħbu bil-ġugarelli, juru imġieba tal-logħob, u jsolvu labirint sempliċi. Huma kapaċi jagħrfu uċuħ umani f'ambjenti tal-laboratorju u tal-oċeani. Meta kellhom interazzjoni pożittiva minn qabel mal-bnedmin, x'aktarx li ma jaqbdux linka.

Kemm Jista’ Jgħix Qarnit?

Il-ħajja tipika fil-ħabitats naturali tvarja bejn 1 sa 5 snin, kontinġenti fuq l-ispeċi.

Il-qarnit huwa xhieda tal-għeġubijiet tal-ħajja tal-baħar. L-intelliġenza, l-adattabilità, u l-imġieba uniċi tagħha jagħmluha suġġett affaxxinanti ta 'studju u punt ewlieni għall-għaddasa li jesploraw dawn is-sikek vibranti. Hekk kif inkomplu nitgħallmu aktar dwar dawn il-kreaturi enigmatiċi, isir dejjem aktar ċar kemm huwa vitali li jiġu protetti u ppreservati l-ħabitats naturali tagħhom, u niżguraw li s-sikek ta 'Raja Ampat jibqgħu kenn għall-qarnit u għadd ta' speċi oħra.

