Dive Dauin Festival

Dive Dauin Festival & Konkors tal-Fotografija taħt l-ilma

Dive Dauin Festival, since its inception in 2021, has, in just a few short years, become the richest and soon to be the Philippine's biggest internationally recognized “Underwater Macro & Wideangle fotografija competition in the Philippines, Boasting over $10,000 US in Cash and prizes to be won. The competition is held in June each year on the island of Negros Oriental, a world-class muck destination boasting countless species of nudibranchs, shrimp, crabs' seahorses, ghost pipe fish and a wealth of other little critters that can be found in the reefs dotted along the black sand slopes. Plus, larger megafauna and corals.

Dive Dauin Festival 7

Ġew stabbiliti santwarji tal-baħar tul il-kosta biex jippreservaw is-sikek u l-ħaxix tal-baħar. Dawn huma postijiet ta' tmigħ essenzjali għall-fkieren u djar għall-kreaturi uniċi oħra li jgħixu f'dawn l-ilmijiet, li jiftaħar 29 minn 33 speċi magħrufa ta 'ħut taż-żrinġijiet (BBC Planet Earth 2-episode two Frog Fish speċjali ġie ffilmjat f'AivyMaes Divers Resort House Reef, magħruf bħala Población 1 Dauin North marine Sanctuary, protett għal aktar minn 40 sena). Il-prattiki tal-għadis huma infurzati b'mod strett, u l-imħallfin jiskwalifikaw lill-fotografi jekk l-immaġini tagħhom juru sinjali ta 'manipulazzjoni jew stress fuq l-annimali.

Dive Dauin Festival 8

Għal dawk li jixtiequ ħajja tal-baħar Wide Angle jew kemmxejn akbar, il-gżira ċkejkna ta 'Apo Island, li tinsab biss 35 minuta rikba bid-dgħajsa (5 km) mix-xtut ta' Dauin, ilha Żona Protetta tal-Baħar (MPA) nominata mill-1982. jibbenefikaw is-sajd tal-madwar. It-teorija tiegħu kienet li ħut adult jinfirex miż-żona protetta fiż-żona tal-madwar, fejn iż-żona protetta tiffunzjona bħala kenn għall-ħut biex jaħrab, jimmatura u jbid.

Il-ħut li jbid fiż-żona protetta jipproduċi larvi li jinġarru mill-kurrenti lejn komunitajiet oħra fuq is-sikka. Storja ta’ suċċess ta’ konservazzjoni tal-baħar vera fil-Filippini, hija l-eqdem Żona Protetta tal-Baħar kontinwu fil-Filippini. Huwa għen biex jifforma l-festival Dive Daiun f'fotografu Makro u ġenna Wide-Angle!

Dive Dauin Festival 9

Din il-gżira żgħira żgħira kellha rwol essenzjali fit-tiswir tal-isforzi tal-konservazzjoni tal-baħar tal-pajjiż kollu. Tali kien is-suċċess tas-santwarju bbażat fuq il-komunità li ġie stabbilit hawn ispira proġetti simili madwar il-Filippini kollha u anke madwar id-dinja, bħala riżultat dirett, bħalissa hemm aktar minn 1,500 Żona Protetta tal-Baħar żgħir fil-Filippini, mibdija minn komunitajiet lokali li riedu jimitaw is-suċċess tal-Gżira Apo. Bħala riżultat dirett tal-implimentazzjoni b'suċċess tal-MPA's, it-turiżmu tal-għads iffjorixxiet, bil-Filippini issa kontinwament ivvutati bħala d-destinazzjoni tal-għaddasa Numru 1 fid-dinja bħala riżultat dirett.

Dive Dauin Festival 10

Il-kompetizzjoni Dive Dauin Festival (oriġinarjament imsejħa Dive 7) twassal messaġġ ambjentali sostenibbli bbażat fuq il-komunità b'saħħtu man-nies tal-lokal, id-dipartiment tat-turiżmu tal-ħwienet tal-għads tan-negozju lokali, LGU lokali u resorts tal-għads jaħdmu flimkien biex jorganizzaw tindif kemm max-xatt kif ukoll taħt l-ilma li jġibu perspettiva unika għall-avveniment. Anke t-trofej huma magħmula minn materjali riċiklati u upcycled.

L-operaturi tad-Dive jieħdu l-kompetizzjoni bis-serjetà ħafna u jagħmlu ħilithom biex jgħinu lill-klijenti tagħhom “jirbħu” kategorija u jkunu l-għażla ta’ resort numru wieħed tal-fotografu. Huma jagħmlu dak kollu li jistgħu, mingħajr ma jfixklu l-ekosistema, biex jgħinu lill-klijenti tagħhom jirbħu! Ħadd ma jieħu dan aktar bis-serjetà minn Silver Reef Resort, which holds multiple workshops hosted by renowned award-winning underwater photographers before the event and boasts world-class fotografija taħt l-ilma facilities, making them the preferred host for the professional photographer's event.

Dive Dauin Festival 11

Il-gwidi tal-għads huma mħarrġa wkoll minn Fotografi li jgħallmuhom kif isib is-suġġett perfett, mill-iżgħar critter għal dak ir-ritratt perfett b'angolu wiesa 'jew imġiba tal-annimali. Gwidi ta 'l-għaddasa mħarrġa f'din l-ispeċjalità jissejħu "Spotters" u jieħdu l-professjoni tagħhom bis-serjetà ħafna, iħarsu mill-qrib il-postijiet sigrieti tal-"critters l-aktar rari" u jaqsmuhom biss mal-klijenti, li jagħmel l-għażla ta' liema jirrikorru għall-ktieb qabel l-avveniment importanti ħafna.

Naturalment, l-aqwa mill-aqwa spotters huma riżervati ħafna qabel il-kompetizzjoni. Alternattivament, AivyMaes Divers Resort jaħseb kemm għan-novizzi kif ukoll għall-professjonisti, billi joffri għażla affordabbli b'waqfa għadsa kemm għan-novizzi kif ukoll għall-professjonist b'Pakketti li ma jkissrux il-baġit tiegħek u jimpjegaw "critter spotters" imħarrġa professjonalment li se jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jgħinu lill-klijent tagħhom jirbaħ. Il-kompetizzjoni xerrdet fuq il-"critter spotters", b'kull wieħed jikkompetu biex ikun l-aħjar u jkollu l-klijent/resort tiegħu jirbaħ!

Dive Dauin Festival 12

Whether you're a professional Underwater Photographer, novice, or in-between, Dive Dauin Festival offers something for everyone with bigger, better prizes to be won every year; coupled with “World Class Diving”, it's a must-do for your dive calendar. (See Scuba Diver Magazine ANZ edition 73 for more information)